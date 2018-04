Alex no Palmeiras depende do Parma Está nas mãos dos dirigentes do Parma a concretização, ou não, da volta do meia Alex para o Palmeiras. Tanto o clube quanto o jogador já se manifestaram interessados no negócio. Resta agora o aval dos italianos. A aposta dos palmeirenses é o bom relacionamento entre as duas diretorias. "Certa vez o presidente (Mustafá Contursi) não aceitou o patrocínio da Cirio (indústria italiana de alimentos) porque já havíamos trabalhado com a Parmalat", lembrou o diretor. "Esse gesto certamente aproximou os dois clubes."