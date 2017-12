Alex: o craque indiscutível do ano Para muitos, Alex viveu um ano em estado de graça. O meia, que já renovou contrato por seis meses com o Cruzeiro, terminou a temporada 2003 como o grande destaque do futebol brasileiro na Pesquisa do Estado. Além de comandar o time celeste nas conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro, o jogador, de 26 anos, conseguiu realizar um de seus principais objetivos: voltar à seleção brasileira. A trajetória de sucesso pode ser medida pelos números. No Brasileiro, o meia marcou 23 gols e cravou seu nome como o maior goleador do Cruzeiro na competição. Alex também bateu o próprio recorde de gols em uma mesma temporada. Este ano, em 69 jogos, marcou 40, sendo 39 pelo Cruzeiro e um pela seleção. Em 1999, pelo Palmeiras, havia registrado 28 em 73 partidas. Como se não bastasse, no último jogo do Brasileiro, contra o Bahia, na Fonte Nova, Alex balançou as redes cinco vezes, igualando a marca de Ronaldo ? o Fenômeno ? único que havia marcado cinco gols pelo Cruzeiro, em 1993, curiosamente também numa partida contra o tricolor baiano. Em sua página na internet Alex escreveu sobre a conquista do Nacional e todos os triunfos alcançados nesta temporada. "Foi um final maravilhoso para um ano incrível. Hoje eu posso dizer com certeza: nunca fui tão feliz!"