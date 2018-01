Alex Oliveira é suspenso por dois jogos O meia Alex Oliveira, do Fluminense, foi suspenso por duas partida nesta terça-feira à noite pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição deveu-se a gestos do jogador de que o árbitro da partida contra o Criciúma, no dia 30 de março, estaria favorecendo o time catarinense. O atacante Marcelo, do São Paulo, pegou um jogo já cumprido contra o Juventude, e o zagueiro Anderson, do Corinthians, também apenas um jogo, já cumprido contra o Atlético-MG.