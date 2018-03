Alex Oliveira espera voltar em 2 meses O meia Alex Oliveira está otimista quanto à possibilidade de se recuperar rapidamente de séria lesão no tornozelo direito, sofrida no jogo com o Coritiba, em 17 de julho. A previsão inicial dos médicos era a de que Alex só poderia voltar a atuar em quatro meses. Mas ele tem melhorado bastante e acredita que em dois meses poderá estar em condições de voltar a jogar. Ele vem-se submetendo a tratamento intensivo na clínica do fisioterapeuta do Fluminense, Fábio Marcelo, para apressar a recuperação. "O tratamento está sendo muito produtivo, estou trabalhando em tempo integral e quero voltar mais rápido para poder ajudar meus companheiros na seqüência do Campeonato Brasileiro. Disseram que levariam quatro meses para eu retornar, mas segundo os prognósticos eu volto no começo de setembro", disse Alex Oliveira.