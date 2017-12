Alex passa por exames na sede do PSV O zagueiro Alex já está fazendo os exames médicos no PSV Eindhoven, clube holandês que defenderá no segundo semestre deste ano. Embora a diretoria do Santos não confirme a negociação com o clube, o técnico Leão disse nesta sexta-feira pela manhã no CT Rei Pelé que o jogador aproveitou a folga de fim de semana na tabela para viajar. O treinador não quis falar sobre as negociações, mas sabe que o atleta deverá retornar até a hora do embarque da delegação para o Equador no domingo. "É simples, se ele não chegar a tempo, viaja outro em seu lugar". Mesmo não confirmando a transação, o Santos vai mesmo dispor de Alex e deverá receber a quantia de US$ 5 milhões pela sua metade nos direitos federativos do atleta. Leão acredita que o zagueiro será liberado só no segundo semestre, mas há a possibilidade de ele sair antes. "Não somos reféns de nenhum atleta", disse o treinador.