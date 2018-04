Alex pede muito e irrita palmeirenses O Palmeiras já dava como certa a chegada de Alex para a disputa do Torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil, mas um telefonema do jogador, na noite de quinta-feira, ao presidente Mustafá Contursi pegou todo mundo de surpresa. Ele informou que gostaria de receber cerca de US$ 100 mil, mesmo valor do contrato feito com o Parma, pelo qual atuará a partir de 1.º de julho. Mustafá afirmou que, por essa quantia, não há nem conversa. "Ele está 90% fora do Palmeiras", afirmou o diretor de Futebol Sebastião Lapola. Segundo a diretoria, Alex está aproveitando o fato de o Parma não cobrar nada pelo empréstimo para pedir um valor bem mais elevado do que havia previamente acordado com os palmeirenses há uma semana. O técnico Vanderlei Luxemburgo ficou irritado com a divulgação do caso na imprensa. Disse que é um assunto para ser resolvido internamente, mas admitiu que contava com o jogador. "Se o Palmeiras entende que não deve contratar o atleta, paciência, não posso fazer nada. Mas será complicado encontrar outro com a mesma qualidade." Em conversas reservadas, todos entendem, porém, que Alex ainda reduzirá o pedido para voltar a jogar num grande clube e ter chances de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Para o treinador, a chegada do meia seria um reforço considerável. Alex foi seu capitão no Pré-Olímpico de Londrina, pela seleção, em 2000. "O sapato apertado dói no pé. Uma hora você tem de afrouxar", observou Luxemburgo. "Ou o Alex abaixa ou o clube aumenta..." Alex, que estava na Itália, chega na manhã deste sábado a São Paulo e se reúne com os dirigentes do Palmeiras para definir a situação. Bologna e Verona também têm interesse no meia. Hoje, Lapola confirmou o acerto da contratação do zagueiro César, do Rennes. O ex-atleta da Portuguesa se apresentará ao Palmeiras no dia 2 de fevereiro.