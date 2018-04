Alex pede que Leonardo assuma PSG se Ancelotti sair

"Seria um pouco estranho, mas eu já ficaria feliz só pelo fato de que é brasileiro como eu. Ele tem uma grande personalidade, uma grande ambição, grande experiência como jogador. Ele se dá bem com o presidente e todos no clube. Esperamos que ele fique", disse o zagueiro, pedindo também a permanência de Leonardo, que também é cotado para deixar o clube.

Nas últimas semanas a imprensa europeia noticiou que Ancelotti estaria na mira do Real Madrid para substituir José Mourinho, que parece estar com os dias contados na Espanha. Uma possível volta à Itália também foi comentada nos jornais do continente, mas, no que depender de Alex, o treinador permanecerá no PSG para a próxima temporada.

"Como ele mesmo disse, ele vai tomar uma decisão uma vez que o título (francês) estiver decidido. Ele não comenta muito sobre seu futuro e eu não sei qual será sua decisão. Admito que estou um pouco perdido. Estamos todos ansiosos para saber e eu espero que ele fique", afirmou.