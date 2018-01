Alex perto do acerto com o Palmeiras Após um treino conturbado na manhã desta sexta-feira, o técnico Celso Roth recebeu uma boa notícia à tarde: o meia Alex, jogador que ele considera ideal para o time do Palmeiras, está muito próximo de ser liberado pelo Parma e acertar sua permanência no Parque Antártica. Na próxima terça-feira, Alex se reunirá com dirigentes da Parmalat, proprietária da equipe italiana, para definir sua situação. O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, já iniciou conversações para acertar o salário com o jogador. A notícia do provável retorno de Alex amenizou o clima pesado do treinamento. Ao saber que não foi relacionado para a partida deste sábado, às 15 horas, contra o River Plate, o volante Flávio criticou muito o técnico palmeirense. A irritação de Flávio deixou aberta a possibilidade de Roth estar sendo pressionado pelo elenco a não escalá-lo para esta partida, válida pela segunda rodada do grupo E na Copa Mercosul. "Sei o motivo de não estar sendo relacionado, mas quero que o treinador, que é o comandante, dê as explicações", desabafou o jogador. Roth, por sua vez, garantiu que foram apenas táticos os motivos da exclusão do volante. O técnico também rebateu as afirmações de que haja influência de qualquer liderança do time na escalação. Na véspera da partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores deste ano, correram notícias de que o meia Alex e o volante Galeano teriam pressionado Roth a escalar o atacante Juninho em vez de Flávio, que era a primeira opção, para que o time fosse mais ofensivo. "Isto nunca aconteceu. Foi uma informação irresponsável e o assunto já faz parte do passado", declarou o treinador.