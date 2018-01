Alex pode desfalcar Cruzeiro no Paraná O líder Cruzeiro enfrenta, nesta quarta-feira, o Coritiba, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time celeste, porém, corre o risco de perder dois de seus principais jogadores para a partida. O goleiro Gomes voltou a sentir uma lesão no tornozelo esquerdo e o meia Alex sente dores na coxa esquerda. Os dois viajaram para a capital paranaense, onde farão um intenso tratamento de fisioterapia até momentos antes do jogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo faz mistério quanto aos possíveis substitutos. Entre as opções ele tem Artur e André para o gol e Wendell e Sandro para o meio-de-campo. Após a vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, domingo, o Cruzeiro chegou aos sete pontos ganhos e alcançou a ponta da tabela por ter um saldo de cinco gols, um a mais que o Flamengo.