Alex pode desfalcar o Santos na Vila Robinho, Diego e Paulo César estão escalados, enquanto Elano, recuperando-se de uma gripe, é desfalque certo do Santos para enfrentar o São Caetano, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. O zagueiro central Alex, que sofreu um pequeno estiramento muscular na coxa direita na partida contra o Guarani, em Assunção, Paraguai, no meio de semana, continua o tratamento médico, não treinou hoje cedo, mas deve jogar. Com a ausência de Elano, o técnico Leão deve optar por uma formação mais ofensiva, com Basílio, Robson e Robinho. Se Alex for vetado no teste de vestiário, Pereira fará a dupla de zaga com André Luís. "A saída de Elano implica em muita coisa. Tanto posso abrir como fechar mais o time", afirmou o técnico, após o treino de ontem cedo, admitindo a possibilidade de escalar mais um jogador de marcação no meio de campo (Paulo Almeida) ou um armador (Lopes). "Lamento a ausência de Elano devido a sua importância no esquema tática. É um atleta que joga sempre no seu limite." Embora afirme que "nada será definido no jogo de amanhã (28)", Leão sabe que por jogar na Vila Belmiro, o Santos precisa vencer para aumentar as chances de classificação para a decisão no jogo de volta, em São Caetano, no próximo domingo. "Nosso pensamento é o de vitória e não podemos nos preocupar com o saldo de gols. Todos conhecem o potencial do adversário, que se preocupa com o Santos na mesma proporção em que nos preocupamos com ele." Paulo Almeida confirmou que o Benfica é um dos interessados na sua contratação, mas desmentiu que já tenha assinado um pré-contrato com o time português. "Meu contrato com o Santos termina no dia 30 de junho, data do último jogo da Libertadores, e o meu pensamento está voltado para o Campeonato Paulista e para Libertadores. Prefiro continuar no Santos, mas tenho propostas de vários clubes", disse o volante. Um dirigente do Santos, que pede para não ser identificado, afirma que Paulo Almeida tem adiado seguidamente o início das negociações com o clube para tratar da renovação do contrato.