Alex pode ganhar vaga no São Paulo A surpresa do treino do São Paulo desta sexta-feira foi a escalação de Alex na zaga titular. Ele, que havia perdido espaço para Edcarlos e Flávio, atuou o tempo todo pelo lado direito, com Lugano na sobra e Edcarlos na esquerda. Ainda não está escalado para o clássico de domingo, contra o Palmeiras, mas sonha com isso. "Preciso fazer uma grande partida para mostrar que tenho futebol para continuar no São Paulo, para facilitar o meu futuro no clube. E nada melhor do que um clássico para o jogador mostrar serviço. Foi isso o que o Flávio fez no último jogo. Preciso fazer igual", disse Alex, lembrando que o companheiro foi titular contra o Sorocaba. Leão diz que ainda vai resolver quem joga no domingo. "Não esqueço dos meus comandados. O Alex não está jogando e o coloquei para ver como está. Tem 22 anos e um bom futuro e precisava treinar no time de cima. O resto, vamos ver depois como fica", explicou o treinador.