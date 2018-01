Alex pronto para ser titular de Parreira Acabou a história de promessa, garoto prodígio, esperança, craque do futuro. Embora o rosto continue juvenil, aos 26 anos Alex encara de maneira diferente a sua convocação para a Seleção para as Eliminatórias. Admite que nunca conseguiu estar tão bem técnica, psicológica e fisicamente. Chega disposto a assumir de frente a briga com Rivaldo, Kaká, Diego e quem mais aparecer por um lugar de titular. ?Um jogador como eu não pode mais ser chamado de promessa. Sou realidade.? Leia mais no Jornal da Tarde