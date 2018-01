Alex quer manter tabu contra Corinthians O meia Alex enfrenta o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h40, no Pacaembu, e tenta manter o tabu de nunca ter perdido para a equipe paulista em campeonatos brasileiros. Entre os clubes pelo qual passou (Palmeiras, Flamengo, Coritiba e Cruzeiro), o jogador venceu quatro jogos e empatou outros três. ?Sempre me dou bem nos jogos contra o Corinthians. Não só pelo Brasileiro, mas no geral também?.