Alex quer prolongar contrato O meia Alex é um craque na contramão do futebol brasileiro. Enquanto a maioria dos atletas sonha com uma contratação por um time europeu, o jogador, que no domingo encantou a torcida com dois belos gols contra o Guarani, nem quer ouvir falar em volta para o Parma. Pediu ao presidente do Alviverde, Mustafá Contursi, que faça o possível para prolongar seu contrato de empréstimo com o clube, que termina dia 15 de julho. "Quero ficar não somente para o Campeonato Mundial de Clubes como também depois dele", disse o meia. Alex disse já ter tido uma conversa com Contursi sobre o assunto. "Ele disse que era para eu ficar tranqüilo", conta. O jogador diz que sua experiência no Parma foi negativa mas, nem por isso, aconselha outros jogadores a evitarem uma transferência para o exterior. "O que aconteceu comigo lá não é comum, mas olhando pelo aspecto que a maioria dos jogadores quer ir para fora, acho que estou na contramão." Fica claro no discurso do meia um sentimento de agradecimento ao Palmeiras que o tirou "de uma fase de baixo astral". O jogador lembra que estava desgastado após a desastrosa campanha da seleção brasileira na Olimpíada de Sydney. "Depois disso passei uma fase difícil no Flamengo, onde, não sei porque, era tratado com desconfiança, as pessoas me olhavam atravessado." Sua mágoa com relação ao técnico do rubro-negro, Zagallo, é nítida. Para Alex, o treinador não poderia dizer que ele não é um jogador que contribui na marcação, como afirmou em programa de TV. "Ele só trabalhou um mês comigo e acho que nem eu tive tempo de avaliá-lo, nem ele de me avaliar", opina. "Acho que quem pode responder sobre isso é o (Wanderley) Luxemburgo e o (Luiz Felipe) Scolari, com quem trabalhei mais tempo."