Alex reage e ataca Edílson Destaque da conquista corintiana no ano passado, o atacante Deivid, que abriu na noite desta quarta-feira o caminho para o quarto título cruzeirense da Copa do Brasil, fez questão de ressaltar, em meio à comemoração celeste, a própria estrela nas finais. "Sempre em decisão, sempre em jogo importante, aparecem os grandes jogadores. Mais uma vez eu compareci, a minha estrela brilhou e eu fico feliz". Edílson falou besteira O meia Alex preferiu ressaltar a estrutura do clube mineiro. "Venceu a organização. Um dia a organização vai vencer em todos os setores", disse. O armador paranaense não deixou também de responder à s provocações do atacante flamenguista Edílson, que não economizou nas declarações polêmicas durante a decisão. "O Edílson falou demais. No mínimo, ele desrespeitou", disse. "Um clube que ele jogou, que o recebeu muito bem e, de repente, ele falou muita besteira". Porém, mesmo após a perda do título, o "Capetinha" voltou à carga: "No jogo nós fomos bem melhor. A gente errou só nas bolas paradas", analisou. Já o zagueiro Gladstone, que o próprio Edílson desdenhou dizendo que nunca tinha ouvido falar, procurou comemorar a primeira partida que fez como profissional. "É a estréia que todo jogador queria". O técnico Vanderlei Luxemburgo, que pela primeira vez conquistou a Copa do Brasil em sua carreira, manteve a tradição de não comemorar com os jogadores dentro de campo. O treinador preferiu salientar a "aguerrida" atuação do Flamengo e disse que o time tem de pensar agora Campeonato Brasileiro, no que virá "daqui para frente". No vestiário do Flamengo, Nelsinho reclamou da "desatenção" da equipe em "dez minutos". "Aí decidiu-se, praticamente, o título".