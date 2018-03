Alex: recomeço no futebol italiano Alex estréia no Parma quinta-feira, depois de uma longa espera. Contratado há dois anos, o ex-jogador do Palmeiras enfim será aproveitado pelo clube italiano. O técnico Cesare Prandelli incluiu Alex no grupo de 25 jogadores que serão usados na temporada 2002/2003. É a oportunidade que estava esperando para dar um novo rumo a sua carreira. Leia mais no Jornal da Tarde