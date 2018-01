Alex renova e Luxemburgo recebe alta O Cruzeiro acertou a renovação do contrato do meia Alex. Segundo o presidente do clube mineiro, Alvimar Perrella, que tomou posse na noite de sábado, o jogador acertou a permanência na Toca da Raposa por mais um ano. Ele disse que o atleta enviou um fax ao supervisor Benecy Queiroz confirmando a prorrogação de seu empréstimo, firmado em setembro do ano passado. As bases do contrato não foram divulgadas. As negociações entre os dirigentes e Alex vinham se arrastando há mais de um mês. Segundo o jogador, o impasse surgiu porque os dirigentes celestes pretendiam reduzir o valor de seu salário. Luxemburgo - O novo presidente do Cruzeiro assumiu em substituição ao seu irmão, Zezé Perrella, que esteve à frente do clube mineiro por oito anos ou quatro mandatos consecutivos. Para o biênio 2003/2004, o principal objetivo de Alvimar é conquistar o inédito título do Campeonato Brasileiro. Após a conquista do Santos neste ano, o Cruzeiro é o único dos clubes considerados grandes do País que ainda não venceu o Brasileirão. Cerca de 1,2 mil pessoas compareceram à solenidade de posse, no salão nobre da sede campestre do clube. O técnico Vanderlei Luxemburgo não compareceu à festa. Segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o treinador foi internado no final da tarde de sábado no Hospital São Luís, em São Paulo, com uma infecção intestinal. Luxemburgo foi liberado no final da noite e repousa em sua residência, na capital paulista. De acordo com a assessoria do clube mineiro, o técnico perdeu alguns quilos, mas passa bem. Os assessores do Cruzeiro fizeram questão de salientar também que o treinador desmentiu a notícia de que ele teria feito uma cirurgia plástica no rosto.