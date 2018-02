Alex rescinde contrato com o Cruzeiro O meia Alex aproveitou esta segunda-feira, no retorno à capital mineira depois de servir a Seleção Brasileira em dois jogos das eliminatórias, para oficializar a sua saída do Cruzeiro. O jogador assinou contrato de três anos com o Fenerbahçe, da Turquia. Alex se despediu dos companheiros na Toca da Raposa II e depois se reuniu com o presidente do clube, Alvimar de Oliveira Costa, na sede administrativa, para rescindir seu contrato, que vigoraria até o dia 30 deste mês. "Saio pela porta da frente, e no futuro uma volta depende da diretoria. Saio com satisfação de ter participado da conquista de um título inédito", afirmou o meia, se referindo à conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado. Alex foi a estrela do time celeste que, em 2003, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, conquistou a chamada "Triplice Coroa" - além do Brasileirão, os títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. Na sua segunda passagem pelo Cruzeiro, Alex marcou 64 gols em 120 partidas. O jogador disse que não sabe ainda quando irá se apresentar ao clube turco. Ele afirmou que nos próximos dias irá permanecer em Curitiba, descansado.