Alex sabe que não pode desperdiçar chance O meia Alex, do Cruzeiro, sabe que não pode desperdiçar a oportunidade para se firmar na seleção, pela qual já atuou 46 vezes e marcou 18 gols. O excelente desempenho no Campeonato Brasileiro o levou para a equipe com a perspectiva de tentar uma vaga entre os pentacampeões mundiais. Embora não tenha sido informado ainda, ou não queira revelar, sobre sua escalação contra a Colômbia, Alex reconhece que a chance de permanecer entre os titulares a partir da segunda rodada das eliminatórias do Mundial vai depender de uma atuação convincente na estréia. "Mas quero pensar, por enquanto, que estou motivado por integrar a seleção e que tudo aqui é novo para mim, desde a comissão técnica até a competição que se inicia." Alex credita a si um amadurecimento profissional acentuado nos últimos anos. E dá um exemplo de como isso pode ser levado para o desempenho nos jogos. "Mudei minha movimentação em campo e hoje recebo a bola em melhor condição, estou mais atento a isso." Ele contou que Parreira pediu praticamente que repetisse a forma de atuar no Cruzeiro, apenas com algumas ressalvas: uma delas, a de fechar espaços no meio, a fim de dificultar o time adversário. "Não é marcar, até porque não sei fazer isso e nunca saberei." Alex explicou que no Cruzeiro joga um pouco mais a frente. "Na seleção, tenho de compactar mais atrás." O meia lembrou do jogo de estréia nas eliminatórias do Mundial de 2002. Foi contra a Colômbia, em Bogotá, e ele não teve sorte. Saiu no intervalo do jogo, machucado. "Se realmente for confirmada minha escalação, espero atuar os 90 minutos." Depois dessa partida, Alex participou de outras cinco pelo torneio classificatório à Copa do Japão e Coréia do Sul. O último jogo pela seleção foi na Copa das Confederações, em junho, no empate por 2 a 2 com a Turquia, em que fez o segundo gol do Brasil. Sua estréia na equipe ocorreu num amistoso com a Iugoslávia, em setembro de 1998. Das 46 partidas com a camisa da seleção, 19 foram pela equipe olímpica. Fôlego - O preparador físico Moracy Sant´anna disse hoje à noite que os jogadores Ronaldo e Roberto Carlos, do Real Madrid, vão ter de dosar energias para jogar o tempo todo contra a Colômbia. "A pré-temporada do clube espanhol não foi boa; eles tiveram uma interrupção no trabalho para uma viagem à Ásia e isso acabou prejudicando o time todo do Real Madrid." Para Sant´anna, os jogadores do Milan também vão precisar equilibrar energias, a fim de evitar um desgaste maior. "Nada de fazer alardes. Todos vão jogar e, como são experientes, vão saber administrar o fôlego. O jogo vai ser o grande teste", afirmou.