Alex sai na frente na briga por uma vaga O primeiro dia de treinos da seleção para a estréia do Brasil nas eliminatórias do Mundial de 2006 e declarações do técnico Carlos Alberto Parreira, na entrevista concedida à noite, em Teresópolis, indicam algumas pistas de como a equipe deve sair jogando, domingo, contra a Colômbia, em Barranquilla. Rivaldo está cada vez mais cotado para atuar no ataque, ao lado de Ronaldo, poupado do coletivo da tarde por causa de uma lombalgia. No meio, onde a disputa é mais acirrada, Alex saiu na frente na luta por uma vaga, enquanto Zé Roberto continua sendo o preferido do treinador para a meia-esquerda. Parreira deixou escapar que pretende armar o time num esquema 4-3-1-2 e escalou Roque Júnior em companhia de Lúcio na zaga, no minicoletivo de 20 minutos, sob forte nevoeiro e temperatura de 9 graus. "Só vou definir o time no sábado, e vou fazer alguns testes até lá." Alex recebeu muitos elogios do técnico por sua capacidade de organizar o jogo num setor de campo próximo aos atacantes. O meia do Cruzeiro esteve entre os titulares no rápido treino e pode ser o substituto de Ronaldinho Gaúcho no domingo. O atleta do Barcelona, que vai ter de cumprir suspensão de uma partida, chegou à noite da Espanha. Entusiasmado com o início do trabalho para o Mundial da Alemanha - "a conquista do hexacampeonato começou nesta quarta-feira" -, Parreira estaria em dúvida entre escalar Emerson ou Renato pela meia-direita. A segunda opção ficou evidenciada quando no trabalho tático que antecedeu o coletivo, o jovem jogador do Santos atuou na posição. Se a escolha recair sobre Emerson, o time tenderia a ser mais defensivo. Apesar dos indícios de como deve formar a equipe, o técnico preferiu dar uma mensagem pública de que todos os convocados para o meio-de-campo estão na briga por uma vaga contra a Colômbia. "Alex, Diego, Kaká, Elano, o Renato, que tem a experiência de quatro Campeonatos Brasileiros seguidos, o Zé Roberto, versátil por jogar como lateral, meia e ponta; todos, pelo potencial, poderiam se encaixar no que pretendemos. Qualquer situação com esses jogadores é possível", disse. O minicoletivo foi vencido pelos titulares por 1 a 0, gol de cabeça de Luís Fabiano, que substituiu Ronaldo, aproveitando cruzamento preciso de Roberto Carlos. Tranqüilo - O médico José Luiz Runco explicou que o atacante do Real Madrid reclamou de dores nas costas após o almoço. Por isso, ficou à tarde aos cuidados do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. Recebeu relaxante muscular e antiinflamatório. "Decidi poupá-lo para que possa participar do treino desta quinta-feira, o que só vai ser definido quando ele acordar. O Ronaldo teve uma lombalgia, por um movimento qualquer, sem nenhuma gravidade." Reuniões - Nesta quarta-feira, antes do treino da manhã, Parreira conversou alguns minutos com os jogadores, a quem pediu atenção, concentração e dedicação na campanha para o Mundial de 2006. Para reforçar a idéia de motivar o grupo, a comissão técnica reuniu os 22 convocados à noite, para um novo encontro, onde foi exibido um vídeo de uma hora sobre a forma de atuar da Colômbia e ainda uma seleção de fotos, com ênfase nos aspectos táticos do adversário de domingo. "Temos um relatório sobre a seleção da Colômbia, além de termos assistido a dois jogos recentes da equipe. Agora, precisamos apresentar e discutir em conjunto todo esse material", contou Parreira. Ele aproveitaria a oportunidade para ressaltar a importância de a equipe trabalhar "o emocional". "Todos os jogadores campeões do mundo são realizados na vida profissional e financeira. Mas não devem parar por aí." Nesta quinta-feira é aguardada a visita do engenheiro-terapeuta Evandro Mota na concentração da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Granja Comary. Ele dará palestra com a finalidade de motivar os atletas. O convidado trabalhou com Parreira na campanha do Mundial de 1994.