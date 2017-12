Alex Santos fala em lealdade ao Japão e em vencer o Brasil Referindo-se ao confronto entre Brasil e Japão, marcado para esta quinta-feira, em Dortmund, o lateral brasileiro naturalizado japonês Alex Santos disse, nesta quarta, que não tem nenhuma dúvida de sua lealdade ao Japão. "Estou tranqüilo. Quero ganhar do Brasil. Não vamos apenas jogar contra a seleção brasileira; vamos fazer todo o possível para vencê-los". A seleção japonesa, treinada por Zico, tem de vencer a partida se ainda quiser sonhar com a segunda vaga do grupo F. "Devemos ter em mente que, mesmo no pior momento, o Brasil pode conseguir um bom resultado. Vai ser difícil, mas aceito o desafio e quero ganhar". O jogador, de 28 anos, naturalizou-se a tempo de participar do Mundial de 2002, realizado na Coréia do Sul e no próprio Japão. Desde então, em 70 jogos pela seleção daquele país ele já marcou cinco gols. "Não tenho nada de especial para demonstrar nesta partida. Vou jogar meu futebol e ajudar minha equipe a seguir adiante na Copa. Só isso". Há um ano, na Copa das Confederações, também realizada na Alemanha, Alex Santos esteve em campo na partida em que Brasil e Japão empataram por 2 a 2. Ele é o sexto brasileiro que chegou a jogar pela seleção japonesa na condição de cidadão naturalizado.