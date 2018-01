Alex se despede e critica Liga Rio-SP O meia Alex confirmou nesta sexta-feira em entrevista coletiva, que está mesmo deixando o Palmeiras. O jogador tem o passe preso ao Parma e deve voltar para o clube italiano. Na despedida, o jogador criticou duramente o critério disciplinar adotado pela Liga Rio-SP, que usou o número de cartões amarelos para definir os finalistas em caso de empate. ?O Torneio Rio-SP foi usado como cobaia e eu espero que isso nunca mais aconteça no futebol brasileiro?, reclamou o jogador. ?A gente sai de casa de manhã e vai para o clube fazer treinos físicos, táticos e técnicos. Ninguém (os jogadores) treina para não tomar cartão?, argumentou o jogador. O Palmeiras - que tinha melhor campanha - foi eliminado pelo São Paulo após dois empates nas semifinais, porque levou mais cartões amarelos que o rival. Alex disse que ainda não sabe sobre seu futuro, mas adiantou que pretende voltar a jogar no futebol do Brasil.