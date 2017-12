Alex se destaca também no ataque do Santos Além de proteger a defesa, o zagueiro Alex tem apresentado outra virtude nos últimos jogos do Santos: está marcando gols, de cabeça e faltas. Já quatro no Campeonato Brasileiro, totalizando 9 na temporada, um a menos do que Elano, que detém a artilharia entre os jogadores que permanecem na Vila Belmiro. "Tenho sido feliz na cobrança de escanteios e nos chutes de longa distância", admitiu Alex. Ele entende que todos precisam ajudar no ataque, desde que os atacantes Ricardo Oliveira e Nenê deixaram o clube. "Todos estão sabendo superar o problema, se ajudando taticamente e está dando tudo certo", afirmou o zagueiro. A boa fase faz Alex sonhar com a seleção brasileira. "Tenho batalhado muito para isso e tenho certeza de que vou conseguir", disse o zagueiro. "Acho que minha convocação está bem perto e vou continuar mostrando a cada dia o meu potencial."