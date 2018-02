Alex Silva deixa Morumbi sob aplausos após sonho realizado Alex Silva deixou o Morumbi ovacionado na noite desta quarta-feira. Afinal, o zagueiro, chamado pelos companheiros por "Pirulito" devido à altura - 1,92m -, foi um dos destaques da vitória do São Paulo por 4 a 0 sobre o Alianza Lima, do Peru. ?Apesar de 21 anos de idade, fazer dois gols numa mesma partida de Libertadores vai ficar marcado. Para o adversário, foi um pirulito amargo e para a torcida do São Paulo, um pirulito doce?, brincou o jogador, um dos artilheiros do time na temporada, com quatro gols. "É um sonho realizado." Alex Silva, além de comemorar os gols, também fez questão de ressaltar seu bom momento no São Paulo. "Cometi alguns erros no ano passado, e agora estou num momento feliz?, comentou. A goleada também ficou marcada pela redenção do lateral-esquerdo Júnior. Ele entrou aos 38 minutos da etapa final e três minutos depois fechou a vitória com um forte chute de fora da área. ?Eu estou feliz aqui no São Paulo. Aqui é um grupo e todos vão jogar. Prova que o São Paulo é muito forte?, disse, depois de comemorar muito.