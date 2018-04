Alex Silva espera estrear pelo São Paulo em março

Contratado oficialmente pelo São Paulo no último sábado, o zagueiro Alex Silva foi apresentado oficialmente nesta terça-feira e disse estar emocionado por voltar a defender o clube. Ele retornou ao clube cedido por empréstimo pelo Hamburgo por 18 meses.

Veja também:

São Paulo entra na briga para ter o atacante Robinho

Depois do título, clube nega crise na categoria de base

Ainda se recuperando de lesão no joelho esquerdo, o zagueiro já realiza tratamento médico no Reffis e, assim, ainda não está à disposição de Ricardo Gomes. "O objetivo é voltar em março. Mas vou trabalhar forte para voltar o mais rápido possível", explicou.

O jogador, que realizou tratamento de lesões no clube quando estava na Alemanha, afirmou que sempre se sentiu em casa no CT da Barra Funda. "Estou com muita emoção por retornar. Mas parece que nunca saí daqui, sempre vim aqui pra fazer fisioterapia. Sempre fui muito bem tratado no São Paulo e estou muito feliz de retornar ao clube", afirmou o zagueiro, que defendeu o clube entre 2006 e 2008.

Apesar de ter negociado com outras equipes, como o Flamengo, Alex Silva disse que preferiu retornar ao São Paulo. "Desde o começo dei prioridade ao São Paulo. Nas últimas semanas chegou a proposta do Flamengo, mas optei pelo São Paulo por conta da história que tenho aqui, da torcida. E até o presidente do Hamburgo disse que preferia o São Paulo", disse.

Alex Silva disse que aceita ser improvisado na lateral direita, mas reconheceu a preferência para ser escalado na defesa. "Tenho a possibilidade, já atuei em algumas partidas como lateral. Para descer não tenho tanta qualidade, mas vamos ver o que o Ricardo Gomes vai decidir. Prefiro jogar com três zagueiros, como me consagrei", explicou.