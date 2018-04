Alex Silva intima Valdivia via Twitter e depois recua O zagueiro Alex Silva foi expulso no clássico contra o Palmeiras, no domingo, no Estádio do Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Paulista, após empurrar o atacante Adriano Michael Jackson e também mostrou irritação com o meia Valdivia. E a confusão e agressões verbais com o chileno prosseguiram fora das quatro linhas, com troca de farpas. Via Twitter - rede de microblogs na internet -, Alex Silva chegou a chamar Valdivia para a briga.