Alex Silva vê 'pressão gostosa' no Flamengo por Libertadores

RIO - Depois de reclamar da cobrança da torcida do Flamengo por melhores resultados, o zagueiro Alex Silva parece ter mudado de opinião. O jogador voltou atrás, admitiu que a equipe está pressionada para conquistar uma vaga na Copa Libertadores, mas apontou esta pressão como "gostosa".

"É uma pressão gostosa, pois estamos na briga por uma vaga na Libertadores. Duro é pressão para fugir da zona de rebaixamento, para não cair, como foi no ano passado. A pressão é normal, pois a diretoria investiu e quer o time no topo. Estamos pensando só no Inter e focados em ter uma semana alegre, não de pânico", disse.

Após o empate diante do Atlético-GO, no último domingo, Alex Silva reclamou das vaias da torcida rubro-negra e disse que ela devia apoiar o time, que ficou todo o Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela. O jogador, no entanto, demonstrou arrependimento em relação às declarações e pediu desculpas aos flamenguistas.

"No ano passado, quando o time estava lutando para não cair, eles apoiaram. Por que agora seria ao contrário?! Foi um desabafo, não foi maneira de hostilizar. Se alguém se sentiu ofendido, peço desculpas", apontou.

O Flamengo tem um importante compromisso na luta por uma vaga na Libertadores neste domingo, quando enfrenta o Internacional em confronto direto, em Macaé, pela penúltima rodada do Brasileirão. O time carioca é o sexto colocado, com 57 pontos, enquanto os gaúchos estão na quarta posição, com a mesma pontuação.