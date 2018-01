Alex só pensa na Copa do Brasil Fiel ao seu estilo, o meia Alex, do Cruzeiro, reagiu com serenidade à lembrança do técnico Carlos Alberto Parreira e o seu retorno à seleção brasileira. Principal estrela da equipe mineira que está na final da Copa do Brasil e lidera o Campeonato Brasileiro, Alex disse que mantinha a esperança de ser convocado para a disputa da Copa das Confederações, mas não alimentava nenhuma ansiedade em relação à lista de Parreira. Mesmo dizendo que estava ?bastante feliz" com a situação, o meia ressaltou que continua mesmo é concentrado para a decisão contra o Flamengo, que se inicia domingo, no Maracanã. ?Meu sentimento continua voltado par a Copa do Brasil. A gente tem dois jogos dificílimos." Alex afirma que não encara esta convocação como o início de uma nova etapa de sua trajetória na seleção. ?Confio naquilo que estou fazendo, nas minhas condições de trabalho." Porém, ele deixou escapar uma ponta de frustração por ter servido à seleção durante quase todo período entre a Copa de 1998 e o Mundial disputado na Ásia, no ano passado e não ter, na última hora, conseguido uma vaga no time de Felipão que conquistou o pentacampeonato mundial. ?Após aquela situação da Olimpíada, onde realmente o time não conseguiu jogar seu melhor futebol, as coisas mudaram um pouco. Eu até tive outras oportunidades, mas foi diferente das que eu tive antes. Meu momento também não era de repente tão bom quanto é hoje", observou, lembrando sua passagem pelo Parma, da Itália. Aos 25 anos, Alex já disputou 45 partidas pela seleção principal e marcou 17 gols. O meia foi campeão pelo Brasil da Copa América de 1999.