Alex também é cortado da Seleção A seleção brasileira que no dia 31 de março enfrenta o Paraguai, em Assunção, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, sofreu duas baixas nesta sexta-feira. O lateral-direito Belletti, do Villareal, da Espanha; e o meia Alex, do Cruzeiro, foram cortados por contusão. Para substituir Belleti, o técnico Carlos Alberto Parreira chamou o lateral Maicon, do Cruzeiro, que esteve na seleção pré-olímpica. Para a vaga de Alex, Parreira convocou o meia Felipe, do Flamengo. Este é o terceiro corte na Seleção, nesta semana. Na quinta-feira, o treinador foi obrigado a dispensar Kléberson (Manchester United), que também sofreu contusão.