Alex Teixeira deixa Vasco e assina com o Shakhtar Donetsk

O meia-atacante Alex Teixeira não é mais jogador do Vasco. Como já era esperado, ele sacramentou nesta segunda-feira a sua saída do clube carioca, assinando um contrato de cinco anos com o Shakhtar Donetsk. O time ucraniano anunciou a contratação em seu site oficial, revelando que pagou 6 milhões de euros (cerca de R$ 15,3 mi) para contar com o jogador.

Alex Teixeira tem 19 anos e foi formado nas categorias de base do Vasco. O jogador foi lançado no profissional ano passado, mas sua revelação acabou sendo ofuscada pelo rebaixamento do time. Na Série B deste ano, ele marcou cinco gols. No entanto, seu maior destaque foi atuando pela seleção brasileira no Mundial Sub-20, no Egito, onde o Brasil conquistou o vice-campeonato.

O meia-atacante é o segundo jogador a ser negociado pelo Vasco neste final de ano. Antes, o clube carioca já havia perdido o atacante Alan Kardec, que estava emprestado ao Internacional, para o Benfica. Com o dinheiro das vendas, o Vasco deve garantir a permanência do meia Carlos Alberto, que tem seus direitos presos ao Werder Bremen.