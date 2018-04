Alex Teixeira diz que Vasco precisa manter ritmo A vitória sobre o Ipatinga, sábado, no Maracanã, fez o Vasco assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Destaque da goleada por 4 a 0, o meia-atacante Alex Teixeira comemorou a ascensão da equipe, mas ressaltou a necessidade da equipe manter o ritmo no segundo turno da competição.