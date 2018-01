Alex tenta acabar com dores no joelho O zagueiro Alex vai cumprir suspensão automática, a segunda este ano, na partida de sábado contra o Criciúma, na Vila Belmiro. Por conta do período de inatividade, ele está fazendo um trabalho para se livrar das dores no joelho que o incomodam durante as partidas e, às vezes, impede que cobre faltas de longa distância. "Fiz uma artroscopia em 2000 e agora estava doendo um pouco, até mesmo porque sou pesado, e estou aproveitando para trabalhar seu fortalecimento". Em meio ao tratamento, Alex se apressou a desmentir notícia de que estaria sendo contratado pelo Real Madrid, com apresentação prevista no começo de 2004 no clube espanhol. "Ninguém me procurou e não conversei sobre isso", disse ele, não descartando a hipótese de uma futura transferência para o futebol europeu. "Quem não gostaria de jogar no Real Madrid? Esse também é meu sonho e, quem sabe não possa ser realizado no ano que vem?". Com pouco mais de um ano no futebol profissional, Alex é considerado pelo técnico Leão o melhor zagueiro brasileiro no momento, incluindo nessa avaliação os atletas que atuam fora do Brasil. Sempre calmo, Alex nunca levanta a voz e vai aos poucos vencendo a timidez que é uma de suas características. E não perde a modéstia ao falar em sua ascensão. "Tive uma oportunidade, acredito que estou me saindo bem e não posso deixar que isso suba à minha cabeça". Com muita tranqüilidade, ele encara o fato de não estar na seleção. "Não fico chateado, pois vou ter minha oportunidade". Se está numa ótima fase, lembra que há pouco mais de um ano vivia um momento de grande indefinição. "Era meu último ano como júnior e não sabia o que ia acontecer", disse ele, que temia deixar a Vila Belmiro e não encontrar um clube que o contratasse. E ia mesmo ser dispensado pelo Santos, até que Leão, que começava a dirigir o time, chamou-o para compor o elenco para um jogo treino contra o Jabaquara. No final, o exigente treinador falou para Alex: "Pode voltar amanhã para treinar". Pouco depois era lançado no time principal, numa partida contra o Fluminense. "Fiquei nervoso", confessou. "Ia estrear logo no Maracanã, o Romário estaria lá, mas acabei superando tudo e consegui fazer um bom trabalho". E nunca mais deixou a condição de titular. Time - Os jogadores do Santos começam a treinar quinta-feira para o jogo de sábado, contra o Criciúma, na Vila Belmiro. Diego, Renato e Elano, que estão na seleção, devem atuar nessa partida, segundo informou o técnico Leão. No comando do ataque, a primeira opção é William, que marcou dois gols no jogo contra o Flamengo e foi elogiado pelo treinador.