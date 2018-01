Alex terá marcação especial do Mogi Para evitar uma surpresa desagradável sábado, contra o Palmeiras, o Mogi Mirim já prepara um bloqueio especial para parar a principal arma do adversário: o meia Alex. Além de muita raça e disposição, o técnico Pedro Rocha está pedindo muita atenção para seus jogadores. Uma marcação especial sobre Alex também será empregada no confronto. A intenção é de eliminar o articulador das jogadas de ataque do Palmeiras. "Devemos esquecer que do outro lado está um time grande e partir para a vitória", disse o treinador. Com apenas 15 pontos, um a mais que os últimos colocados Guarani, Matonense e Internacional de Limeira, o Mogi precisa somar mais três pontos nos dois últimos jogos - contra Palmeiras e Santos - para ficar livre do rebaixamento. O time terá alguns desfalques e Pedro Rocha só vai definir o time momentos antes da partida. Uma certeza no Mogi é a saída do meia Válber, que voltou a sentir dores musculares e foi vetado pelo departamento médico. Em seu lugar, o treinador deve escolher por William.