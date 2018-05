Alex treina e deve reforçar o Inter contra o Cuiabá na Copa do Brasil

PORTO ALEGRE - O técnico Abel Braga teve uma boa notícia nesta segunda-feira para montar o Internacional diante do Cuiabá, na quinta, na Arena Pantanal, no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. O meia Alex, recuperado de problema muscular, treinou normalmente e deve ser liberado para ir a campo.

O Inter se reapresentou nesta segunda no CT de Parque Gigante, um dia depois do empate por 2 a 2 contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Os atletas que não atuaram no final de semana fizeram um trabalho tático com o time sub-23. Entre eles, estava o meia Alex, que mostrou estar recuperado das dores na coxa direita.

Mas Alex não deverá ser a única novidade do Inter para a partida. O lateral Gilberto estará de volta depois de não atuar nas duas partidas do Brasileirão até o momento. Na primeira, estava servindo a seleção brasileira sub-21. Na segunda, foi impedido de enfrentar o Botafogo, dono de seus direitos, por acordo.