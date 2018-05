Alex treina e está confirmado no Inter para jogo contra o Botafogo

PORTO ALEGRE - O técnico Abel Braga poderá contar com um importante reforço para armar o Internacional diante do Botafogo, domingo, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Alex se recuperou de uma lesão na coxa direita, treinou normalmente nesta quinta-feira e está confirmado para o confronto.

Alex vinha sentindo dores musculares desde a vitória por 1 a 0 diante do Vitória, sábado, quando precisou ser substituído. Ele havia ficado de fora dos treinos do início da semana e preocupava, mas se recuperou e formará o trio de meias do Inter com D''Alessandro e Alan Patrick.

Nesta quinta, Abel Braga comandou um treino tático em campo reduzido, sem a presença dos zagueiros Juan e Paulão, que vão para o jogo. Com isso, o Internacional deverá enfrentar o Botafogo com: Dida; Cláudio Winck, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, D?Alessandro e Alex; Rafael Moura.