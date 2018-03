Alex troca Guarani pelo Internacional Em crise financeira, o Guarani negociou o meia Alex, o seu principal jogador, com o Internacional-RS, nesta terça-feira, por R$ 800 mil. Como sempre, houve diferença no valor divulgado em Porto Alegre, onde o clube gaúcho confirmou a compra dos 100% dos direitos federativos por R$ 1 milhão. O jogador já passou por exames médicos e assinou contrato de quatro anos. Em Campinas, outra informação estranha. O clube espera receber, por empréstimo, dois jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro. Eles sairiam de uma lista de disponíveis no elenco do time do Beira-Rio. Do valor total da negociação de R$ 800 mil, 60% (R$ 480 mil) será do clube e os outros 40% (R$ 320 mil) para o jogador e empresários. Com 21 anos, Alex Raphael Meschini, natural de Cornélio Procópio (PR), atuará pela primeira vez fora de São Paulo. Antes do Guarani, ele já havia passado pelas divisões de base do Primavera e Pirassununguense. Os dirigentes campineiros evitaram comentar o negócio, muito menos confirmaram a complicada situação financeira do clube. Alex treinou de manhã no Brinco de Ouro, mas seguiu logo após o almoço para a capital gaúcha. Sem Alex, o técnico Joel Santana já avisou que pretende fazer da partida contra o Santo André, domingo, no ABC, como "um coletivo" para o "jogo importante" contra o América, em Belo Horizonte, pela segunda fase da Copa do Brasil.