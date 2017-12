Alex troca Saint Etienne pelo PSG O brasileiro Alex trocará o Saint Etienne pelo Paris Saint Germain. O empréstimo por um ano com opção de compra foi anunciado nesta quinta-feira pelos dois clubes franceses. Se quiser comprar o passe do jogador ao final do empréstimo, o clube de Paris terá que pagar US$ 7 milhões para o Saint Etienne. A negociação só foi possível depois que Vampeta deixou o PSG e foi para o Flamengo, liberando uma vaga de jogador extra-comunitário no time, que já conta com o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. Alex foi um dos primeiros envolvidos no escândalo de passaportes europeus falsos, mas sua situação já está regularizada, depois de dois meses de suspensão. Na Espanha, o goleiro Bodo Illgner, do Real Madrid, e titular da Alemanha tricampeã na Copa de 1990, anunciou a aposentadoria. Já o titular da seleção dos Estados Unidos, Kasey Keller, saiu do Rayo Vallecano e acertou com o Besiktas, da Turquia.