Alex vira dúvida para Leão no Santos O técnico Emerson Leão ganhou mais um problema para escalar o Santos para a partida de domingo, contra o Criciúma, em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alex sente dores na virilha da perna direita e depende de um teste com bola no treino deste sábado para saber se irá jogar. Se ele não tiver condições, Preto entra na equipe titular. Alex ainda não participou de nenhum treinamento nesta semana - ele se limitou a correr em volta do gramado na tarde desta sexta-feira. O treino coletivo que estava programado por Leão acabou cancelado por causa do mau tempo - choveu bastante em Santos. Por isso, a definição do time só deverá ocorrer na manhã deste sábado. O Santos já terá duas ausências garantidas: o meia Diego levou três cartões amarelos e o atacante Ricardo Oliveira está suspenso por ter sido expulso no jogo contra o Fortaleza, pela última rodada do Brasileiro. Com isso, Nenê entra no meio-de-campo e Douglas será o centroavante. William era uma das opções de Leão para o ataque, mas ele ainda se recupera de uma contratura muscular e nem treinou. O elenco do Santos treina na manhã deste sábado e viaja após o almoço para São Paulo. O avião para Florianópolis sai às 15h30 do aeroporto de Congonhas e o jogo contra o Criciúma está confirmado para as 18 horas de domingo.