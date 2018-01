Alex vive dia de estrela no Fluminense O atacante Alex, do Fluminense, teve nesta segunda-feira um dia atípico em seu início de carreira, que quase foi interrompida por um contusão no joelho esquerdo, que o afastou por um ano e meio dos gramados - retornou aos treinos em 2004, num elenco repleto de astros como Edmundo, Romário, Roger e Ramon, e não teve bom desempenho. O passado doloroso, segundo ele, serviu para aprender algumas lições. Buscou apoio na fé e no carinho dos familiares. Deu a volta por cima. Herói tricolor na vitória sobre o Madureira, por 3 a 1, quando marcou dois gols e ainda participou do terceiro, Alex atendeu com simpatia as crianças que lhe pediam autógrafos na sede do clube. Humilde, o jogador, de 22 anos, diz estar mais maduro e espera se firmar no Fluminense em 2005. Empenho, pelo menos, garante que não faltará. "No primeiro ano como profissional, eu ficava ansioso para fazer os gols. E isso me atrapalhava. As cobranças também mexiam com a cabeça. Esse ano eu tive umas férias boas e estou preparado para enfrentar os desafios", declarou Alex, que não teme a concorrência de Tuta e Leandro, reforços que ainda não estrearam. "São grandes jogadores, mas deixo para o Abel definir. Quero mostrar meu valor".