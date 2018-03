Alex Xavier chega para a Portuguesa A Portuguesa apresentou hoje o sétimo reforço para o semestre: o zagueiro Alex Xavier, de 24 anos, do Inter de Santa Maria, com passagem pelo Grêmio, Cruzeiro e Santa Cruz, Antes, o clube do Canindé, que terá como técnico Edu Marangon, havia contratado Alex Alves e Eder, ambos do Juventus, Ageu, do Paraná, Ivandro, ex-Sport Recife, Rocha, do Flamengo, e Falcão, que veio do futsal.