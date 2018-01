Alexandre, do Santos, segue internado O volante Alexandre segue internado na Santa Casa de Santos, após sofrer um choque com o zagueiro Serginho, do São Caetano, na partida disputada quarta-feira à noite na Vila Belmiro. O jogador santista passou por uma tomografia computadorizada, durante a madrugada, para avaliar a gravidade do traumatismo craniano. Como a lesão foi pequena, ele deve ser liberado no máximo até amanhã. Apesar da liberação, os médicos acham prudente deixá-lo fora do clássico de sábado, contra o São Paulo.