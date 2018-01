Alexandre é liberado pelo Palmeiras O goleiro Marcos, o lateral Arce e o zagueiro Alexandre, não compareceram à reapresentação do Palmeiras, agora sob o comando do técnico Jair Picerni, hoje à tarde no Centro de Treinamento da Barra Funda. As novidades foram o zagueiro Índio e o meia Adãozinho, contratados ao Juventude e São Caetano, respectivamente. Enquanto Marcos e Arce foram autorizados pelo clube a se apresentar com atraso - o goleiro nesta sexta e o lateral no sábado - o zagueiro Alexandre não compareceu a pedido da própria diretoria palmeirense, que não conta com ele para a temporada de 2003 e achou melhor liberá-lo para procurar clube. Alexandre foi um dos jogadores que sofreu maior desgaste junto à torcida em virtude do rebaixamento do time para a 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro. O presidente Musphafá Contusi esteve no Parque Antártica pela manhã e anunciou que a intenção do clube é contratar três ou quatro reforços, sendo a prioridade é para um lateral-esquerdo. Os jogadores que se reapresentaram - em torno de 30 - treinaram à tarde no CT. Índio e Adãozinho participaram normalmente e depois foram apresentados oficialmente à imprensa. O Palmeiras vai fazer a pré-temporada para o Campeonato Paulista, em Pouso Alegre, no Sul de Minas.