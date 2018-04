Alexandre Gallo ignora 'geração 94' e começa montar time olímpico

SÃO PAULO - Faltando dois anos e meio para os Jogos do Rio/2016, o técnico Alexandre Gallo já começa a dar os primeiros passos para montar a seleção brasileira de futebol que vai buscar uma inédita medalha de ouro olímpica. Para isso, convocou pela primeira vez nesta terça-feira uma equipe sub-21, pensando em atletas que chegarão em 2016 com idade para participar do torneio.

Apesar da a própria CBF alertar que a convocação é de atletas que nasceram a partir de 1993, Gallo decidiu ignorar a "geração 1994", que tinha status de promissora e sequer conseguiu se classificar para o Mundial Sub-20 do ano passado. Dos jogadores que estiveram no Sul-Americano da categoria, há um ano, nenhum foi lembrado por Gallo na convocação para um amistoso contra o México, dia 26, em Santos.

Naquela equipe estavam nomes como o zagueiro Dória (Botafogo), os meias Mattheus (Flamengo) e Guilherme Biteco (Grêmio), e os atacantes Ademilson (São Paulo), Bruno Mendes (Botafogo) e Leandro (Palmeiras). Diversos atletas, porém, já estão na Europa e sequer poderiam jogar o amistoso, casos do zagueiro Marquinhos, os laterais Wallace e Fabinho, do volante Jadson e dos meias Felipe Anderson, Rafinha Alcântara e Fred.

Assim, a base da nova seleção olímpica vem do Mundial Sub-17 do ano passado, com destaque para os são-paulinos Auro e Boschilia, o vascaíno Danilo, o cruzeirense Wallace e os jogadores do Atlético-PR Nathan e Mosquito.

Entre as novidades, diversos jogadores que se destacaram no Brasileirão, como o zagueiro santista Gustavo, o lateral-esquerdo do Atlético-MG Lucas Cândido, o meia gremista Mathues Biteco, o meia são-paulino Lucas Evangelista e os atacantes Otávio (Inter), Birô Birô (Fluminense) e Thalles (Vasco).

Confira a lista completa com 22 jogadores:

GOLEIROS - Leonardo (Grêmio) e Rodolfo (Atlético-MG);

ZAGUEIROS - Gustavo Vernes (Santos), Wallace (Cruzeiro) e Gabriel (Atlético-MG);

LATERAIS - Auro (São Paulo), Kayke (Inter), Willian (Inter) e Lucas Cândido (Atlético-MG);

MEIO-CAMPO - Danilo (Vasco), Matheus Biteco (Grêmio), João Afonso (Inter), Boschilia (São Paulo), Nathan (Atlético-PR) e Lucas Evangelista (São Paulo);

ATACANTES - Mosquito (Atlético-PR), Otávio (Inter), Biro Biro (Fluminense), Alisson (Cruzeiro), Thalles (Vasco), Vinicus Araújo (Cruzeiro) e Yuri Mamute (Grêmio),