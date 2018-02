Alexandre Gama assume Inter de Limeira A Inter de Limeira anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Alexandre Gama, ex-Fluminense, para a disputa do Campeonato Paulista. O treinador substituirá Júlio Espinosa, que deixou o clube na semana passada, alegando ter proposta compensadora do futebol japonês. Gama se mostrou bastante satisfeito em trabalhar no futebol paulista. "É uma grande oportunidade, estou bastante motivado. A Inter está desenvolvendo um grande projeto e vamos brigar para fazer um grande Paulista. Estou muito contente em trabalhar no futebol de São Paulo", disse. O treinador chega quinta-feira a Limeira para acertar os últimos detalhes do contrato, mas a contratação já está confirmada pelas duas partes. A apresentação dele no novo clube ainda não está definida. Pode acontecer na próxima semana, junto com a chegada do elenco. Gama tem 36 anos e só trabalhou como técnico no clube das Laranjeiras. Mas mostrou personalidade ao afastar o atacante Romário, por indisciplina. O jogador acabou dispensado pelo clube. Em São Paulo ele só teve uma rápida experiência como jogador. Nas temporadas de 1990/1991 atuou no Bragantino como meia-direita, trabalhando tanto com o técnico Vanderlei Luxemburgo (Santos) como com Carlos Alberto Parreira (Seleção Brasileira).