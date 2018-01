Alexandre ganha espaço no Atlético-MG De "arma" para o segundo tempo, o meio-campista Alexandre, do Atlético-MG, vai se transformando num dos mais importantes jogadores do esquema do técnico Celso Roth. Como o chamado "elemento surpresa", o armador tem feito vários gols com a camisa alvinegra e ajudado o time a conquistar vitórias importantes. No último sábado, no triunfo sobre o Atlético-PR, na Arena da Baixada, foi ele quem abriu o marcador para o Galo, que venceu por 2 a 1. O jogador já havia sido fundamental no meio da semana passada, quando marcou os dois gols na virada sobre o Náutico, em Recife, pela Copa do Brasil. Alexandre acredita que a sua boa fase tem relação direta com o esquema adotado pelo técnico Celso Roth. "Esse esquema é o que eu gosto de jogar, porque me dá total liberdade de chegar com a bola dominada e fazer os gols", disse o meio-campista, que completou no último sábado cem jogos pelo Atlético. "Para mim está sendo o meu melhor momento no Atlético e eu estou fazendo para que isso aconteça", salienta. O atleta chegou ao Galo em 2001, mas sempre alternou períodos de titularidade com outros em que ficou no banco de reserva. No começo do ano passado, após se desentender com o técnico Levir Culpi, foi emprestado ao Botafogo-RJ e retornou ao alvinegro mineiro no meio do ano. Em cem partidas pelo clube mineiro, Alexandre já marcou 22 gols e obteve 50 vitórias, contra 27 derrotas e 23 empates.