Alexandre Guimarães faz convocação prévia para a Copa Faltando 39 dias para o início da Copa do Mundo, o técnico da seleção da Costa Rica, o brasileiro Alexandre Guimarães, convocou nesta segunda-feira 24 jogadores para um período de treinos. Ele também chamou dois atletas que ficarão como reservas caso os defensores Michael Rodríguez e Harold Wallace não se recuperarem de lesões. "É uma lista que estudamos minuciosamente, baseada nas características dos rivais que vamos enfrentar", declarou. "Fizemos uma mistura de idades e características que vamos precisar na Copa", acrescentou. Michael Rodríguez e Harold Wallace terão até a próxima sexta-feira para se recuperarem de lesões. Se não conseguirem melhorar, serão substituídos pelo defensor Carlos Johnson e o atacante Bryan Ruiz. A lista definitiva com os 23 jogadores que irão disputar a Copa da Alemanha terá que ser entregue à Fifa até o dia 15 de maio. Contra os anfitriões, a Costa Rica fará a partida de estréia do Mundial, no dia 9 de junho, em Munique, pelo Grupo A. Equador e Polônia são os outros membros da chave. Confira os pré-convocados: Goleiros José F. Porras (Saprissa) Wardy Alfaro (Alajuelense) Alvaro Mesén (Herediano) Defensores Jervis Drummond (Saprissa) Gabriel Badilla (Saprissa) Luis Marín (Alajuelense) Harold Wallace (Alajuelense) Michael Rodríguez (Alajuelense) Gilberto Martínez (Brescia-ITA) Roy Miller (Bodo Glimt-NOR) Douglas Sequeira (Real Salt Lake-EUA) Leonardo González (Herediano) Michael Umaña (Bruges FC) Carlos Johnson (Herediano) - Reserva Meias Walter Centeno (Saprissa) Christian Bolaños (Saprissa) Randall Azofeifa (Saprissa) Carlos Hernández (Alajuelense) Mauricio Solís (Comunicaciones-GUA) Dany Fonseca (Cartaginés) Kurt Bernard (Puntarenas) Atacantes Rónald Gómez (Saprissa) Alvaro Saborío (Saprissa) Víctor Núñez (Cartaginés) Paulo Wanchope (Herediano) Bryan Ruiz (Alajuelense) - Reserva