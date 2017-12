Alexandre Guimarães mantém confiança na Costa Rica O técnico Alexandre Guimarães não ficou muito preocupado com a derrota da Costa Rica na estréia contra a Alemanha. Ao contrário, saiu da partida ainda mais confiante de que sua seleção tem boas chances de conquistar a segunda vaga no Grupo A. ?Acima do resultado, o jogo de hoje (sexta-feira) deveria indicar as nossas possibilidade de chegar à próxima fase. Para isso, é preciso ter acesso aos pontos contra Equador e Polônia. E o comportamento da equipe, o volume de jogo, nos dá enorme esperança", disse o brasileiro. Ele admite que a Costa Rica precisa melhorar, mas está convicto de que isso acontecerá já a partir do jogo com o Equador, na quinta-feira. ?O importante foi que hoje nos apresentamos melhor do que nos amistosos de preparação." O atacante Wanchope, autor dos dois gols costa-riquenhos, realizou o sonho recorrente de, disse, vinha tendo nos últimos meses: marcar na estréia de uma Copa. Infelizmente para ele, os gols não levaram a equipe à vitória. ?Jogamos bem, mas eles fizeram os gols. Não temos que baixar a cabeça, pois as chances de classificação são reais."