Alexandre Guimarães volta à Costa Rica O brasileiro Alexandre Guimarães está de volta ao comando técnico da Seleção da Costa Rica, que disputa as Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo 2006. Ele, que é naturalizado costarriquenho, assume o lugar do colombiano Jorge Luís Pinto, demitido pela fraca campanha no hexagonal final da sua região (somou apenas quatro pontos em três partidas). Guimarães foi zagueiro e defendeu a Costa Rica na Copa do Mundo de 1990, na Itália, quando chegou a enfrentar o Brasil. Ele dirigiu a Seleção daquele país pela primeira vez em 2002, quando conseguiu levar os costarriquenhos para a Copa da Coréia e do Japão. ?A diferença para o primeiro colocado é de apenas três pontos, o que significa que não estamos fora da disputa. Vamos brigar até o fim?, afirmou Guimarães, na coletiva de apresentação.