Alexandre insiste em ficar no Morumbi Em dias em que o dinheiro fala mais alto no futebol, o volante Alexandre ainda demonstra amor a camisa. Mesmo na reserva do São Paulo, ele não quer deixar o Morumbi. Depois de fazer juras de amor ao clube e garantir que não aceitaria se tranferir para a Portuguesa - seria envolvido em uma troca com o zagueiro Emerson -, o jogador agora, está dificultando a transferência para o Internacional. Cedido ao clube gaúcho por empréstimo, assim como o companheiro de setor Fabiano, Alexandre não aceitou a proposta do Internacional, considerada por ele muito baixa. Estaria pedindo alto para permanecer na capital? Talvez. De concreto é que não quis interromper suas férias para se reunir com dirigentes gaúchos. Optou em fazer uma contraproposta e prometeu ficar aguardando. Contudo, deixou claro só ir para o Sul caso tenha suas exigências aceitas. O São Paulo até já estaria acertando o seu substituto. Trata-se de Sidnei, de volta ao clube após disputar o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. O volante negocia a renovação de contrato. Dois setores do atual elenco tricolor andam preocupando o presidente Paulo Amaral. O ataque e a defesa. Com a possível saída de França, ele vai embarcar para a França, onde reúne-se com dirigentes do Rennes para tentar o reempréstimo de Luís Fabiano. Luta, também, para encontrar um substituto para o zagueiro Emerson. Nem, emprestado ao Atlétito-PR, e que estava cotado para retornar, não se entende com o técnico Nelsinho Baptista.