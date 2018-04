Alexandre Kalil diz que será difícil não vender Bernard O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, afirmou nesta quinta-feira que o meia-atacante Bernard, um dos destaques do seu time, deve deixar Minas Gerais ao fim da Copa Libertadores. De acordo com o dirigente, pelo menos cinco clubes europeus já manifestaram interesse em contar com o garoto de 20 anos.